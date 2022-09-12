Раскрыты все подробности о кроссовере EXEED AtlantiX, который появится в России

В базе министерства промышленности Китая появились первые «живые» фотографии и опубликованы основные характеристики нового купе-кроссовера EXEED Yaoguang, который «вырос» из концепта AtlantiX и, вероятно, под этим же названием выйдет на экспортные рынки, в том числе и российский. В Поднебесной новинка поступит в продажу до конца нынешнего года, а до нвашей страны доберется уже в 2023 году.

Как пишет портал «Колеса.ру», длина EXEED AtlantiX равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. По первому показателю он почти повторил нынешний EXEED TXL (длина этого кросса меньше всего на 1 мм), да и расстояние между осями у него лишь немногим больше (колесная база TXL – 2800 мм). Но EXEED AtlantiX шире и ниже (показатели TXL – 1885 и 1730 мм соответственно). Если же сравнивать с моделями более именитых брендов, то оба «китайца» недалеко ушли от, например, Kia Sorento.

Особенности дизайна экстерьера EXEED AtlantiX – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, выполненные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Для нового купе-кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса (у TXL 20-дюймовых дисков нет).

Интерьер серийного EXEED AtlantiX на сегодняшний деньне показан, но уже известно, что модель получит табло, состоящее из виртуальной приборной панели и тачскрина мультимедийной системы, каждый экран – диагональю 12,3 дюйма (у концепта единый дисплей на 24,6 дюйма). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху».