Раскрыты все подробности о кроссовере EXEED AtlantiX, который появится в России

В базе министерства промышленности Китая появились первые «живые» фотографии и опубликованы основные характеристики нового купе-кроссовера EXEED Yaoguang, который «вырос» из концепта AtlantiX и, вероятно, под этим же названием выйдет на экспортные рынки, в том числе и российский. В Поднебесной новинка поступит в продажу до конца нынешнего года, а до нвашей страны доберется уже в 2023 году.
Как пишет портал «Колеса.ру», длина EXEED AtlantiX равна 4781 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1671 мм, колесная база – 2815 мм. По первому показателю он почти повторил нынешний EXEED TXL (длина этого кросса меньше всего на 1 мм), да и расстояние между осями у него лишь немногим больше (колесная база TXL – 2800 мм). Но EXEED AtlantiX шире и ниже (показатели TXL – 1885 и 1730 мм соответственно). Если же сравнивать с моделями более именитых брендов, то оба «китайца» недалеко ушли от, например, Kia Sorento.
Особенности дизайна экстерьера EXEED AtlantiX – купеобразный кузов, безрамочная радиаторная решетка, узкие фары с «клыками» ходовых огней, выдвижные ручки дверей, выполненные в виде единой плашки задние фонари и раздвоенный спойлер с интегрированными стоп-сигналами. Для нового купе-кроссовера предусмотрены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса (у TXL 20-дюймовых дисков нет).
Интерьер серийного EXEED AtlantiX на сегодняшний деньне показан, но уже известно, что модель получит табло, состоящее из виртуальной приборной панели и тачскрина мультимедийной системы, каждый экран – диагональю 12,3 дюйма (у концепта единый дисплей на 24,6 дюйма). Мультимедиа – с процессором Qualcomm Snapdragon 8155, поддержкой 5G и функцией обновления «по воздуху».
Согласно сертификационным документам, двигатель для EXEED AtlantiX заявлен пока один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 TGDI, которая выдает 261 л.с. и 400 Нм. Мотор сочетается с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Новинке также обещаны адаптивная подвеска, полный привод и система выбора режима движения (всего семь режимов). А позже у модели появится подзаряжаемая гибридная версия, но подробностей об установке пока нет.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо нового купе-кроссовера AtlantiX в будущем году в российской линейке EXEED может появиться седан, подробности о котором пока не раскрываются
На сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 6088 автомобилей EXEED, что в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», самой популярной моделью EXEED на российском рынке является среднеразмерный кроссовер TXL, на котором остановили свой выбор 2436 покупателей.
Фото: Министерство промышленности КНР