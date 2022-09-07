Представлен обновленный кроссовер EXEED TXL

Обновленный кроссовер EXEED TXL 2023 модельного года, который с прошлого года известен в Китае под именем Lingyun, появился у местных дилеров.

Как пишет портал «Китайские автомобили», внешний вид EXEED TXL не изменился – его все так же можно узнать по агрессивному переднему бамперу с горизонтальными ламелями и вертикальным противотуманным фарам. Габариты кроссовера также остались прежними: 4780 х 1885 х 1730 мм при колесной базе 2800 мм. Стоит при этом отметить, что у EXEED TXL есть спортивная версия с литерой «S», которая отличается меньшими размерами 4690 х 1885 х 1706 мм с колесной базой 2715 мм.

А вот салон EXEED TXL 2023 модельного года сильно отличается от версии, актуальной для российского рынка. Среди основных отличий – крупный селектор коробки передач на центральном тоннеле вместо аккуратного рычажка. Центральная консоль по-прежнему представлена блоком из двух 12,3-дюймовых экранов, объединенных под одним стеклом. За работу мониторов отвечает обновленная система Lion 4.0+. В оснащение «топовых» версий входят 12 динамиков Sony, а также системы экстренного торможения (AEB), распознавания пешеходов и автоматической парковки.

Моторная гамма EXEED TXL включает двигатели объемом 1,6 и 2 л, которые развивают 197 и 261 л.с. соответственно и работают в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.