Polestar выпустит электрический купе-кабриолет 6

Компания Polestar (ранее придворное тюнинг-ателье Volvo, ставшее отдельным суббрендом) выпустит серийную версию концепт-кара Polestar O2 – модель Polestar 6.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка получит алюминиевую платформу и 800-вольтовую электрику. В топовой версии электромобиль оснастят полным приводом и двумя электромоторами мощностью 884 л.с. и крутящим моментом 900 Нм от седана Polestar 5.

На старте продаж будет доступна версия Polestar 6 LA Concept Edition, которая получит кузов небесно-голубого цвета, салон с отделкой светлой кожей и 21-дюймовые колеса в стиле концепт-кара Polestar O2.

Серийный кабриолет Polestar 6 выйдет на рынок в 2026 году. Напомним, премьера концепт-кара Polestar O2 состоялась весной 2022 года.

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Фото: Polestar