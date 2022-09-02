Dodge представил компактный кроссовер Hornet

Компания Dodge представила компактный кроссовер Hornet, который поступит в продажу на рынке США до конца года. Производство новинки будет налажено на заводе в Италии, где Dodge Hornet будет выпускаться вместе с моделью Alfa Romeo Tonale, на базе которой был разработан.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые фары и фонари, переработанные бампера, иной бампер и другие колеса, чтобы экстерьер выглядел в фирменном стиле современных Dodge. В салоне поменялись дефлекторы вентиляции и верхняя часть передней панели. Для кроссовера на старте продаж предложат опциональный пакет Track Pack и набор фирменных аксессуаров Direct Connection.

Технически новый Hornet повторяет Tonale, от которого заимствованы двигатели и коробки передач. Базовый Hornet GT получил 269-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.