Dodge представил компактный кроссовер Hornet | АВТОСТАТ

Dodge представил компактный кроссовер Hornet

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Dodge представил компактный кроссовер Hornet

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Компания Dodge представила компактный кроссовер Hornet, который поступит в продажу на рынке США до конца года. Производство новинки будет налажено на заводе в Италии, где Dodge Hornet будет выпускаться вместе с моделью Alfa Romeo Tonale, на базе которой был разработан.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил новые фары и фонари, переработанные бампера, иной бампер и другие колеса, чтобы экстерьер выглядел в фирменном стиле современных Dodge. В салоне поменялись дефлекторы вентиляции и верхняя часть передней панели. Для кроссовера на старте продаж предложат опциональный пакет Track Pack и набор фирменных аксессуаров Direct Connection.

Технически новый Hornet повторяет Tonale, от которого заимствованы двигатели и коробки передач. Базовый Hornet GT получил 269-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Dodge представил компактный кроссовер Hornet

Hornet R/T, ставший первым серийным гибридным автомобилем в истории Dodge, имеет 289-сильную силовую установку в составе 1,3-литрового турбомотора и 122-сильного электродвигателя на задней оси в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Режим PowerShot позволяет на 15 секунд повысить отдачу силовой установки на 25 л.с. Батарея на 15,5 кВтч позволяет проезжать на электротяге до 48 км.

Какие модели могут появиться на российском рынке - читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dodge

Источник: АВТОСТАТ

Теги: сшановинкивнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверыdodge

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