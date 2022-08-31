Первая провинция в Китае объявила о запрете автомобилей с ДВС

Власти китайской провинции Хайнань намерены через 8 лет – к 2030 году – полностью запретить продажу автомобилей с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями.

По данным агентства «Синьхуа», уже к 2025 году на электричество будет переведен весь государственный транспорт, а также грузовики и автобусы. А еще через пять лет запретят продажу машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), плюс будут приняты серьезные меры к ограничению эксплуатации таких автомобилей, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент Хайнань является первой провинцией в Китае, которая объявила о планах отказаться от бензиновых и дизельных машин. Однако не исключено, что скоро примеру этой провинции последуют и другие регионы Китая.

Отметим, что китайские автопроизводители поддерживают планы по отказу от ДВС, что продиктовано не только стремлением выпускать современные автомобили, но и ситуацией на китайском автомобильном рынке, где машины с бензиновыми моторами стремительно теряют свои позиции. Так, компания BYD уже прекратила производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А марка Haval, которая входит в концерн Great Wall Motor, полностью прекратит выпускать такие машины 2030 году (причем, уже к 2025 году электромобили и гибриды будут составлять 80% от продаж компании).

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