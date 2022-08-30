Серийный электромобиль «Кама» появится в 2024 году

Компания «Кама» в середине 2023 года планирует испытать первые прототипы электромобиля «Кама». Как пишет портал Drom.ru со ссылкой на свои источники, главная задача исполнительного директора «Кама» Харальда Грюбеля – как можно скорее подобрать новый инженерный центр, специалисты которого смогли бы заменить вышедшую из проекта Torino Design.

Если прототипы середины 2023 года получатся удачными, покажут соответствие техзаданию и не потребуют компоновочных изменений, будет дан старт производственной части проекта. За последующий год, к середине 2024-го, предполагается собрать серию пилотных экземпляров на преимущественно серийной оснастке.

Как сообщалось ранее, компания «Кама», стартап по выпуску электромобилей «Кама», планирует к 2030 году выйти на производство более 450 тыс. электрокаров в год. Таким образом, у «Камы» есть шансы на лидерство в продажах в сегменте на российском рынке, однако эксперты пока не видят в нашей стране потенциального спроса для таких объемов производства. Впрочем, часть из этого количества, возможно, будет производиться в Венгрии – ранее Министерство инноваций и технологий этой страны и «Кама» подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает развитие партнерства в сфере производства электромобилей в Венгрии.

Напомним, КАМАЗ участвовал в разработке электромобиля «Кама», в дальнейшем выпуском перспективной новинки займется дочернее подразделение КАМАЗа – компания АО «Кама». Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 года. По данным источников, серийный электрокар будет мощнее прототипа, дебютировавшего в 2020 году: отдача электромотора составит 150 л.с. против 109 л.с. у концепта «Кама-1». Электромотор питает батарея (у прототипа ее емкость составляла 33 киловатт-часа), одного заряда которой хватает на 450 км. Максимальная скорость сити-кара – 150 км/ч.

Появилась и информация о габаритах автомобиля: в длину он достигает 4,4 м, в ширину – 1,8 м, а в высоту – 1,66 м. Снаряженная масса равна 1690 кг. Для сравнения, длина предсерийного прототипа «Кама-1» составляла 3,4 м, а заявленный запас хода был на уровне 250 км. При этом платформа «Кама» может лечь в основу целой линейки электрических автомобилей с разными типами кузова.

Какие еще электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ