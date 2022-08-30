«Соллерс Авто» в 1 полугодии получил 1,1 млрд рублей убытка по МСФО

Компания «Соллерс Авто» по итогам первого полугодия 2022 года получила выручку в размере 26,2 млрд рублей по МСФО против 36,8 млрд рублей годом ранее. Снижение объемов выручки связано с приостановкой производства и продаж автомобилей Ford Transit, сообщает пресс-служба автопроизводителя. При этом компании удалось сохранить положительный показатель EBITDA –1,6 млрд рублей. Чистый убыток «Соллерс Авто» за отчетный период составил 1,1 млрд рублей и обусловлен единоразовым списанием нематериальных активов, связанных с бизнесом СП «Соллерс Форд».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне Группа «Соллерс», владевшая ранее 76,7% акций компании «Соллерс Авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – ООО «Альтер Инвест». Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга. Таким образом, капитал «Соллерс Авто» покинул Вадим Швецов, контролировавший группу с 2007 года. Как отмечается, «Соллерс Авто» продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

Напомним, «Соллерс Авто» объединяет Ульяновский автомобильный завод и промплощадку Заволжского моторного завода, имеет в России совместные предприятия с Ford Motor Company («Соллерс Форд») и Mazda Motor Corporation («Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»). В состав «Соллерс Авто» также входит инжиниринговый центр полного цикла – «Соллерс Инжиниринг».

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Фото: «Соллерс»