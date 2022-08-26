Компания EVM заключила СПИК по выпуску электрофургонов

Минпромторг РФ, правительство Москвы и производитель коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» подписали специнвестконтракт, согласно которому компания EVM обязуется в течение 4,5 лет инвестировать в проект 286 млн рублей. До окончания действия СПИКа планируется выпустить более 3 тыс. единиц электротранспорта, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Производственная площадка компании EVM планируемой мощностью до 1 тыс. автомобилей в год расположена на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Технический запуск завода состоится в сентябре 2022 года, а официальное открытие запланировано на четвертый квартал. До конца года будет выпущена первая партия электрических грузовиков EVM PRO. Общий объем инвестиций в проект на момент запуска производства составит более 900 млн рублей.

Как заявил учредитель и генеральный директор EVM Илья Рашкин, с учетом высокого спроса на EVM PRO (по итогам ПМЭФ получено более 500 заявок), компания уже изучает возможности расширения мощностей и организации выпуска автокомпонентов для сторонних заказчиков.

Электрический грузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи». Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды. Стоимость EVM PRO составит порядка 4,5 млн рублей, без учета возможных госсубсидий.

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Фото: EVM