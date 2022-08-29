Acura показала прототип электрокроссовера Precision EV

Компания Acura рассекретила прототип электрического кроссовера Precision EV, который должен стать первой моделью с электрической силовой установкой в линейке марки. Серийный электрический кроссовер по мотивам Acura Precision EV Concept выйдет в 2024 году.

Как пишет газета «Коммерсант», электромобиль будет разработан совместно с концерном General Motors и получит фирменную платформу Ultium, которую уже используют электромобили американской марки. Технические характеристики и информация об оснащении модели пока не раскрыты.

Дизайн Precision EV выполнен в стиле современных моделей Acura, а особенностью электромобиля стал трехмерный геометрический узор Particle Glitch на бамперах и 23-дюймовых колесах. Салон новинки показан только на дизайнерских скетчах – предусмотрены руль-штурвал и два дисплея. Отделка будет выполнена из переработанного пластика и искусственной кожи.