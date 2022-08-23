Chevrolet Spark и Nexia снимут с производства в Узбекистане

Напомним, выпуск Chevrolet Spark третьего поколения (M300) начался в Узбекистане в 2010-м, седан Chevrolet Nexia R3 (он же старый Aveo T250) встал на конвейер предприятия в городе Асака в 2015-м. Какое-то время обе модели продавали в России под маркой Ravon, но затем этот бренд ликвидировали, и в 2020-м машины вернулись на российский рынок в качестве бюджетных Chevrolet. Причем седаны в нашу страну поставляли из Казахстана – собранные по «отверточной» технологии SKD (видимо, «Нексии» казахстанской сборки тоже больше не будет).

Компания «UzAuto Motors» к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia R3 . Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели, пишет портал « Колеса.ру ». Так, в июле текущего года в Узбекистане началось массовое производство компактного кроссовера Chevrolet Tracker второй генерации, созданного на модульной платформе GEM, и в том же месяце была собрана первая родственная «четырехдверка» Onix из предсерийной партии (старт серийного выпуска модели намечен на начало 2023-го). Также в компании заявили о планах по постановке на конвейер новых моделей Chevrolet и обновлению уже производящихся, однако деталей не раскрыли.

Напомним, в марте 2022 года компания «UzAuto Motors» прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. На сегодняшний день дилеры почти распродали все запасы автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые предлагались в нашей стране. «Поставки автомобилей Chevrolet массового сегмента в Россию, действительно, прекращены, и решение об их возобновлении не принималось. Думаю, это может произойти только при условии изменения санкционного режима в целом. В настоящее время компания «Келес Рус» сосредоточила свою деятельность на поддержке гарантийных обязательств перед клиентами – мы компенсируем дилерам связанные в связи с этим затраты, а также занимаемся продажей запасных частей со склада, который был сформирован ранее», – рассказал ранее агентству «АВТОСТАТ» исполнительный директор «Келес Рус» (официальный дистрибутор компании Chevrolet, представляющий на российском рынке модели Spark, Nexia и Cobalt) Вадим Артамонов.

Между тем, государственная компания «Узавтосаноат», которой принадлежит «UzAuto Motors», подписала соглашение об организации в Узбекистане полномасштабного производства автомобилей китайской компании BYD. Последняя, напомним, недавно полностью отказалась от выпуска чисто бензиновых моделей, оставив в своей гамме гибриды и электрокары. Производство каких моделей планируется наладить на мощностях завода UzAuto, не сообщается, однако первые автомобили BYD в рамках пробных продаж появятся в Узбекистане уже в четвертом квартале нынешнего года. Не исключено, что впоследствии автомобили BYD узбекского производства доберутся и до России.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Chevrolet