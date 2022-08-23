GMC представил пикап Canyon нового поколения

Компания GMC представила новое поколение пикапа Canyon, который появится в продаже весной 2023 года. Новинка технически унифицирована с последней версией пикапа Chevrolet Colorado, представленного в июле 2022 года, но отличается своим дизайном кузова, более богатым интерьером и оснащением, а также рядом технических доработок. Выпускать GMC Canyon станут на том же заводе, что и Colorado.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль получил 2,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 314 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом. На рынок GMC Canyon выйдет в базовой версии Elevation, внедорожном варианте AT4, премиальном Denali и флагманском внедорожном AT4X.