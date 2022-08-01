BMW уступил лидерство индийскому Bajaj на рынке мотоциклов в РФ

На рынке новых мотоциклов в России по итогам 1 полугодия 2022 года сменился лидер. BMW не только уступил первое место индийскому бренду Bajaj, но и оказался ниже марок Motoland и Regulmoto. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», оценивая данные АО «Электронный паспорт».

За январь - июнь 2022 года россияне приобрели 1501 мотоцикл бренда Bajaj, 1114 - Motoland, 1046 - Regulmoto, 841 - BMW. Замыкают ТОП-5 марок мотоциклы Avantis, купленные в количестве 591 экземпляра.

Что касается модельного рейтинга, то здесь любителей мотоциклетной техники также ожидает сюрприз: на первое место вышел Motoland XL250, его объемы составили 820 единиц. На второй позиции рейтинговой таблицы - Bajaj Boxer BM 150 (485 шт.), на третьей - Bajaj Pulsar (462 шт.). В ТОП-5 самых популярных мотоциклов за отчетный период также вошли Regulmoto Sport и KAYO T2 Enduro (366 и 342 шт. соответственно).

Всего же за полгода объем российского рынка новой мототехники составил 9561 экземпляр - на 18% меньше, чем за 6 месяцев 2021 года.Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: Автодом