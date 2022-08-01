Российский рынок новых мотоциклов в 1 полугодии 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка новых мотоциклов по итогам 6 месяцев 2022 года. Анализ результатов показывает, что объем этого рынка составил 9 561 единицу – на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (11 657 шт.). При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам 1 полугодия занимает 38% рынка и ее состав значительно изменился. На первой строчке по объемам располагается индийская марка Bajaj с результатом 1501 мотоцикл (-1,3% по сравнению с АППГ). На второй позиции – бренд Motoland (1114 шт.), который тоже немного снизил результат по сравнению с прошлогодним (-1,4%). На третье место вышла марка Regulmoto с результатом 1046 единиц. Она, напротив, улучшила свои показатели (+79,1%). Лидер прошлогоднего рейтинга – немецкий бренд BMW – оказался лишь на четвертой позиции (841 шт.; -57%). Замыкает ТОП-5 Avantis с результатом 591 экземпляр, продемонстрировав почти 9-кратный рост – за истекшие шесть месяцев это самая лучшая динамика в десятке лидеров. ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Эксперты отмечают, что на рынке новой мототехники произошли серьезные изменения в структуре стран-производителей. Так, если год назад доля производителей из Китая в данном сегменте рынка составляла 32,2%, то сейчас она выросла до 44%. На 2,7 процентных пункта выросли объемы купленных россиянами мотоциклов, произведенных в Индии (с 13% до 15,7%). А вот доля новых немецких и японских мотоциклов в России значительно снизилась. Немецких – практически в 2 раза (с 16,8% до 8,8%), японских – почти в 1,5 раза (с 12,5% до 8,5%). Более 40% рынка новых мотоциклов в январе – июне 2022 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено 3920 экземпляров (-21,7%). Второе место занял Приволжский ФО (1564 шт.; -2,4%), а на третьем находится Северо-Западный ФО (1236 шт.; -10,4%). Отметим, что падение рынка новых мотоциклов наблюдается почти во всех округах страны, причем у многих оно выражается двузначными числами: от -29,9% на Дальнем Востоке до -10,3% на Северном Кавказе. РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

Что касается региональной структуры, то на столицу и область суммарно приходится порядка 30% этого рынка: Москва – 1648 купленных новых мотоциклов, Подмосковье – 1068. Далее в рейтинге регионов следует Санкт-Петербург (694 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (408 шт.), а замыкает ТОП-5 Краснодарский край (328 шт.). В оставшихся субъектах РФ объем рынка мототехники по итогам 6 месяцев составил менее 300 единиц. ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Покупка мотоциклов в нашей стране традиционно носит сезонный характер, и эксперты решили посмотреть, как шел этот процесс в первой половине года по месяцам. Анализ показал, что количество купленных россиянами мотоциклов с января по апрель 2022 года традиционно шло по нарастающей: в январе – 268 шт., в феврале – 482 шт., в марте – 1130 шт., в апреле – 2881 шт. А вот далее число приобретенной мототехники стало уменьшаться. Что касается динамики рынка в данном сегменте, здесь стоит отметить, что в январе – марте рынок показывал рост в диапазоне 44 – 52%, однако в апреле он упал на 27,3%, в мае процесс падения усилился до 38,3%, однако в июне ситуация заметно улучшилась, когда рынок новых мотоциклов сократился всего на 3,6%. РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО МЕСЯЦАМ (шт.)