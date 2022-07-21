Российский автопром планируется перевести на экостандарт «Евро-6»

Минпромторг начал подготовку проекта поправок в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые распространят требования экологического класса «Евро-6» на выпуск в обращение в РФ автомобилей. После экспертного заключения и одобрения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) поправки в техрегламент вступят в силу. Как пишет «Газета.Ru», переход планируется провести в диапазоне 2025 - 2028 годов. В рамках той же исследовательской работы Минпромторг намерен подготовить анализ правоприменительной практики, касающейся регулирования выпуска и установки требований к электромобилям, а также машинам, работающим на водородном топливе.

Как считает исполнительный директор «Объединения автопроизводителей России» (ОАР) Игорь Коровкин, производство большей части сложной топливных автокомпонентов необходимых для автозаводов может быть налажено в России, какие-то из них можно найти в Китае, Иране, Египте, в том числе завезти в рамках параллельного импорта.

Действующий сейчас в России экологический стандарт «Евро-5» для всех новых легковых и грузовых автомобилей, был введен с 1 января 2016 года. Весной 2022 года его действие на территории страны было приостановлено в связи с санкциями и остановкой поставок высокотехнологичных автокомпонентов, в том числе электроники необходимой для снижения вредных выбросов. Соответствующее постановление, разрешающее выпуск в России автомобилей вплоть до экологических классов «Евро-0» (для отдельных категорий транспорта), правительство опубликовало в мае 2022 года.

Внедрение «Евро-6» в нынешних условиях практически невозможно, поскольку своими силами российский автопром сейчас не может обеспечить производство машин, соответствующих даже «Евро-3», полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, для того, чтобы обеспечить высокий экологический класс требуется не только дорогая аппаратура, но и само топливо в России должно соответствовать стандарту «Евро-6».

В свою очередь, в «Группе ГАЗ» отмечают, что технологическое решение по «Евро-6» уже создано для внешних рынков - в частности, на «ГАЗели NN», которая собирается в Турции для европейского рынка. Впрочем, на данный момент завод зависит от наличия импортных компонентов. В первую очередь важно решить задачу по локализации критически важных, базовых систем, отвечающих за безопасность, комфорт, управляемость автомобиля.

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