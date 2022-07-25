Honda представила кроссовер CR-V нового поколения

Компания Honda представила новое поколение кроссовера CR-V для американского рынка, вслед за которым последует модель для других стран. Продажи новинки, выпускать которую станут на трех заводах в Северной Америке, начнутся до конца 2022 года.
Как пишет газета «Коммерсант», новый Honda CR-V сохранил платформу предшественника, которая претерпела модернизацию, кузов стал жестче, улучшились плавность и управляемость. Дизайн автомобиля выполнен в стилистике хэтчбека Honda Civic последнего поколения и кроссовера Honda Passport, а интерьер практически унифицирован с салоном Honda Civic.
Для нового CR-V предложены 193-сильный бензиновый 1,5-литровый турбомотор в сочетании с вариатором, а также 207-сильная гибридная бензо-электрическая силовая установка на базе 2-литрового двигателя. Модель доступна с полным приводом Real Time AWD, новым ассистентом спуска с горы и четырьмя режимами движения (Normal, Econ, Sport и Snow).
В оснащение кроссовера вошли десять подушек безопасности, фирменный комплекс систем активной безопасности Honda Sensing, цифровая панель приборов, мультимедиа с тачскрином, акустика Bose и ряд другого оборудования.
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Фото: Honda