Honda представила кроссовер CR-V нового поколения

Компания Honda представила новое поколение кроссовера CR-V для американского рынка, вслед за которым последует модель для других стран. Продажи новинки, выпускать которую станут на трех заводах в Северной Америке, начнутся до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», новый Honda CR-V сохранил платформу предшественника, которая претерпела модернизацию, кузов стал жестче, улучшились плавность и управляемость. Дизайн автомобиля выполнен в стилистике хэтчбека Honda Civic последнего поколения и кроссовера Honda Passport, а интерьер практически унифицирован с салоном Honda Civic.