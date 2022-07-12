BMW предлагает доплачивать за уже имеющиеся в автомобилях функции

Любопытное направление появилось в автомобильном мире. То, что автовладельцам раньше предлагали комплексно и для чего существовало простое понятие «комплектация» (в пакет уже были вложены определенные опции), сегодня начинают предлагать за деньги. Так, многие СМИ сегодня возмущенно пишут, что владельцам BMW в Южной Корее уже предложили вносить оплату за пользование некоторыми опциями автомобиля. Например, подогрев сидений - хотите на месяц, на год, на три? Оплата произодится через BMW Connected Drive - это отдельный магазин-портал, для загрузки различных приложений. Здесь можно помесячно оплачивать подогрев рулевого колеса (например, только в зимние месяцы), дополнительно подключить функцию «помощника дальнего света», приобрести дополнительные системы безопасности, например, возможность записывать видео с камер, встроенных в автомобиль. Но почему всех так удивила Южная Корея? В России такая подписка тоже уже есть. Достаточно зайти на сайт BMW - тут вам те же доплаты за подогрев сидений, за предупреждение о дорожных камерах, за систему управления дальним светом. У всего определена цена. Даже у такой бесполезной, казалось бы, функции, как IconicSounds Sport, которая извлекает «звук искусственного рычания двигателя через динамики автомобиля» и направляет этот звук прямо в салон. Ее тоже любители могут приобретать за деньги. В России это удовольствие стоит, судя по прейскуранту - 16 тысяч 100 рублей.

В действительности, ничего нового встраивать в автомобиль при подобной подписке не требуется и заезжать в сервисный центр - тоже, потому что в базовой конструкции машины все уже есть. Просто все это активируется отдельными программами и за отдельные деньги, давая возможность компании и посредникам извлекать из потребителей дополнительные прибыли. Казалось бы, 18 долларов в месяц за подогрев сидений или 10 долларов за теплый руль - не так уже много. Но купить такую функцию «навсегда» обходится уже в 400 с лишним долларов. И десятки складываются в сотни, а сотни - в тысячи. В сетях уже прошла информация, что вслед за BMW такие платные сервисы подписки на опции планируют вводить и другие производители. Специалисты концерна Stellantis уже подсчитали, что к концу нынешнего десятилетия доходы с подписок на разные функции принесут автопроизводителям около 23 млрд долларов.