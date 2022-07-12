Внедорожник Isuzu MU-X представлен в версии Arctic Trucks

Компания Arctic Trucks Russia расширила свой модельный ряд внедорожником Isuzu MU-X АТ35. Классический Isuzu MU-X обновили и вдохнули в него новую жизнь, отмечает пресс-служба компании.

Что изменилось? Дорожный просвет увеличился с 235 до 278 мм, углы въезда и съезда также стали больше, что точно позволит преодолеть бездорожье. Угол въезда у АТ35 составляет 36,2 градуса (против 29,2), угол съезда – 30,9 градусов против 26,9 в базовой комплектации.

Длина осталась прежняя – 4850 мм, при этом автомобиль стал шире и выше (2045 и 2000 мм соответственно).

Масса буксировки в 3,5 тонны и объемный багажник с ровным полом поможет перевезти практически любой груз. А блокировка заднего дифференциала вместе с 450 Нм крутящего момента будет уверенно вытаскивать автомобиль независимо от покрытия. Также во внедорожнике предусмотрены штатные грязевые колеса.