Около 4 тысяч автомобилей Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 3864 автомобилей в нашей стране. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзывная кампания затронет модели Toyota LC 300, Lexus LX 500D и LX 600, реализованные с 1 июля 2021 года.
В качестве причины отзыва называется нарушение алгоритма работы системы курсовой устойчивости (VSC). Она контролируется с помощью электронного блока управления (ЭБУ) системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике. Так, существует вероятность того, что при определенных действиях система VSC может не включиться.
Например, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой, и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания. Если в точности не производить указанные действия, то работа VSC автоматически вернется к настройке по умолчанию VSC «ON» (включено) в любом последующем цикле зажигания. Если же система VSC по умолчанию не активирована, на приборной панели включится сигнальная лампа, указывающая водителю, что система VSC не активирована.
Во избежание возможных рисков вследствие нарушения алгоритма работы системы VSC на всех автомобилях, попавших под отзыв, будет проведено перепрограммирование блока управления тормозной системой. Соответственно дилеры Toyota и Lexus известят владельцев таких транспортных средств о необходимости проведения соответствующих работ в рамках отзывной кампании. Данные работы будут осуществляться бесплатно.
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Фото: Toyota, Lexus