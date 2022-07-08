Около 4 тысяч автомобилей Toyota и Lexus попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 3864 автомобилей в нашей стране. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзывная кампания затронет модели Toyota LC 300, Lexus LX 500D и LX 600, реализованные с 1 июля 2021 года.

В качестве причины отзыва называется нарушение алгоритма работы системы курсовой устойчивости (VSC). Она контролируется с помощью электронного блока управления (ЭБУ) системы противоскольжения по специальной запрограммированной логике. Так, существует вероятность того, что при определенных действиях система VSC может не включиться.

Например, когда водитель вручную выключает VSC с помощью бортового управления данной системой, и выключает зажигание в таком состоянии, а затем снова его включает при нажатой педали тормоза, система VSC не включится по умолчанию при следующем цикле зажигания. Если в точности не производить указанные действия, то работа VSC автоматически вернется к настройке по умолчанию VSC «ON» (включено) в любом последующем цикле зажигания. Если же система VSC по умолчанию не активирована, на приборной панели включится сигнальная лампа, указывающая водителю, что система VSC не активирована.