Jaguar готовит три роскошных электрокроссовера

Компания Jaguar в рамках принятой ранее стратегии по переходу в более дорогой сегмент работает над тремя роскошными кроссоверами на электротяге. С ними британская марка намерена приблизиться к люксовому сегменту и посоперничать с Bentley.

По данным издания Autocar, самый доступный из трех кроссоверов получит версии с двумя и четырьмя дверями, а его цена будет варьироваться от 80 тысяч до 90 тыс. фунтов стерлингов (5,3-5,9 млн рублей). В «базе» его оснастят одним электромотором, а в топовой модификации – двухмоторной силовой установкой, пишет портал Motor.ru.

Наиболее роскошный кроссовер в тройке будет примерно на 200 мм длиннее, будет предлагаться исключительно с двумя двигателями и стартовым прайсом в 120 тыс. фунтов стерлингов (7,9 млн рублей). Более высокие ценники получат «горячие» версии с SVR.

В основу всех трех кроссоверов ляжет платформа под названием Panthera, которая разрабатывается совместно с поставщиком автокомпонентов Magna. Помимо одно- и двухмоторных электрических установок, она подразумевает использование современной 800-вольтовой архитектуры. Кроме этого, все автомобили получат возможность подключения к облачным сервисам для расширения функциональности полуавтономных систем.

Перспективные кроссоверы выступят технологическими флагманами: им обещаны новые аккумуляторы, электродвигатели и программное обеспечение, а также другие наработки, которые Jaguar впоследствии будет внедрять и на других моделях. В угоду экологии в отделке применят переработанные материалы.

Ожидается, что концепты грядущих новинок Jaguar подготовит в ближайшие два года, а с 2025 года компания встанет на путь тотальной электрификации, в рамках которой все нынешние автомобили обзаведутся экологичными двигателями либо исчезнут из модельного ряда. С этой целью инженеры компании в ускоренных темпах разрабатывают ультрасовременную универсальную архитектуру для электрокаров: уже скоро начнется испытание первых тестовых мулов на новой «тележке». Архитектура станет основой для линейки новых моделей с ярким дизайном и передовыми системами. К 2030 году все проданные Jaguar будут электрическими, а у Land Rover доля таких автомобилей по плану должна составить около 60%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в следующем году у Jaguar юбилей – 75 лет со дня выпуска первого спортивного автомобиля марки, XK120. Отметить важную дату в британской компании намерены выпуском специальной версии F-Type, которой суждено стать последним спорткаром Jaguar с двигателем внутреннего сгорания. «Юбилейный» Jaguar F-Type увидит свет уже в конце этого года.

Во сколько обходится содержание автомобиля Jaguar (и не только) в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Jaguar Land Rover