Citroen C3 Aircross получил версию для серферов

Кроссовер Citroen C3 Aircross обзавелся новой топ-версий Rip Curl, которая уже доступна для заказа в Великобритании по цене от 23815 до 24985 фунтов стерлингов, что составляет от 1,85 до 1,95 млн рублей по текущему курсу.

Как пишет портал Motor.ru, новая топ-версия Citroen C3 Aircross основана на комплектации Shine Plus и создана в сотрудничестве с известным австралийским серф-брендом Rip Curl. Это далеко не первая совместная работа двух фирм. Например, в 2017 году был представлен кемпервэн Spacetourer Rip Curl Concept, а в 2020-м на латиноамериканский рынок вышел субкомпактный кроссовер C4 Cactus Rip Curl (до этого он несколько лет продавался в Великобритании). Как и в случае с С4, «серферский» C3 Aircross отличает особым декором и оснащением.