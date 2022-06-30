BMW представил спортивный универсал M3

Компания BMW рассекретила первый серийный универсал M3. Производство автомобиля начнется в ноябре нынешнего года на заводе компании в Мюнхене. Тогда же стартуют и глобальные продажи новинки. Одним из главных конкурентов BMW M3 Touring называется Audi RS 4 Avant.
Как пишет портал Autonews.ru, дизайн спортивного универсала повторяет седан M3. Автомобиль оборудован аэродинамическим обвесом, агрессивными бамперами, выхлопной системой с четырьмя патрубками и колесными дисками особого дизайна (диаметром до 20 дюймов). Также новинка получила спойлер и радиаторную решетку с характерными большие «ноздрями», которые впервые дебютировали на обычной 4-Series. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,36.
В салоне M3 Touring установили цифровую приборную панель, объединенную с большим экраном мультимедийной системы, спортивные сиденья, традиционный рычаг переключения передач и вращающуюся «шайбу», которая служит для переключения режимов езды. Также новинка получила электропривод передних кресел и трехзонный климат-контроль. Объем багажного отделения машины составляет от 500 до 1510 литров.
Спортивный универсал оснашается безальтернативным 3,0-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 510 л.с., который работает совместно с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода M xDrive. При желании водитель может активировать дрифт-режим, отключив тягу на переднюю ось и заодно систему стабилизации. Дорожный просвет универсала равен 122 мм. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч (с помощью опционального пакета M Driver этот ограничитель можно сдвинуть до 280 км/ч).
Фото: BMW