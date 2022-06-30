BMW представил спортивный универсал M3

Компания BMW рассекретила первый серийный универсал M3. Производство автомобиля начнется в ноябре нынешнего года на заводе компании в Мюнхене. Тогда же стартуют и глобальные продажи новинки. Одним из главных конкурентов BMW M3 Touring называется Audi RS 4 Avant.

Как пишет портал Autonews.ru, дизайн спортивного универсала повторяет седан M3. Автомобиль оборудован аэродинамическим обвесом, агрессивными бамперами, выхлопной системой с четырьмя патрубками и колесными дисками особого дизайна (диаметром до 20 дюймов). Также новинка получила спойлер и радиаторную решетку с характерными большие «ноздрями», которые впервые дебютировали на обычной 4-Series. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,36.