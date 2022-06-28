Mercedes-AMG GLE получил юбилейную версию Edition 55

Компания Mercedes-Benz в рамках празднования 55-летия подразделения AMG выпустит линейку «юбилейных» автомобилей Edition 55, в число которых войдет и семейство Mercedes-AMG GLE. Стоимость пакета опций Edition 55 составляет от 5,9 до 13 тыс. евро в зависимости от комплектации. Кроссовер Mercedes-AMG GLE в юбилейном исполнении уже доступен к заказу.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили, доступные в черном или белом цвете, получил 22-дюймовые кованые колеса AMG, особую серебристую крышку топливного бака, углепластиковый обвес кузова, а также декоративные стикеры на бортах.