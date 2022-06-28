Mercedes-AMG GLE получил юбилейную версию Edition 55 | АВТОСТАТ

Mercedes-AMG GLE получил юбилейную версию Edition 55

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Компания Mercedes-Benz в рамках празднования 55-летия подразделения AMG выпустит линейку «юбилейных» автомобилей Edition 55, в число которых войдет и семейство Mercedes-AMG GLE. Стоимость пакета опций Edition 55 составляет от 5,9 до 13 тыс. евро в зависимости от комплектации. Кроссовер Mercedes-AMG GLE в юбилейном исполнении уже доступен к заказу.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили, доступные в черном или белом цвете, получил 22-дюймовые кованые колеса AMG, особую серебристую крышку топливного бака, углепластиковый обвес кузова, а также декоративные стикеры на бортах.

 

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В салоне появилась отделка черно-красной кожей с красной прострочкой, накладки на пороги из нержавеющей стали с логотипом AMG и красной подсветкой, логотипы Edition 55 и декоративные элементы из матового карбона.

Технических изменений версия Edition 55 не подразумевает. Новое исполнение доступно для 435-сильных версий GLE 53, 571-сильных GLE 63 и 612-сильный GLE 63 S, включая также варианты Coupe.

Фото: Mercedes-Benz

Источник: АВТОСТАТ

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