Mercedes-AMG GLE получил юбилейную версию Edition 55

Компания Mercedes-Benz в рамках празднования 55-летия подразделения AMG выпустит линейку «юбилейных» автомобилей Edition 55, в число которых войдет и семейство Mercedes-AMG GLE. Стоимость пакета опций Edition 55 составляет от 5,9 до 13 тыс. евро в зависимости от комплектации. Кроссовер Mercedes-AMG GLE в юбилейном исполнении уже доступен к заказу.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобили, доступные в черном или белом цвете, получил 22-дюймовые кованые колеса AMG, особую серебристую крышку топливного бака, углепластиковый обвес кузова, а также декоративные стикеры на бортах.
В салоне появилась отделка черно-красной кожей с красной прострочкой, накладки на пороги из нержавеющей стали с логотипом AMG и красной подсветкой, логотипы Edition 55 и декоративные элементы из матового карбона.
Технических изменений версия Edition 55 не подразумевает. Новое исполнение доступно для 435-сильных версий GLE 53, 571-сильных GLE 63 и 612-сильный GLE 63 S, включая также варианты Coupe.
Фото: Mercedes-Benz