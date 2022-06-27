Раскрыт дизайн электрического кроссовера Polestar 3

Марка Polestar раскрыла дизайн своего первого кроссовера – Polestar 3, чья премьера состоится в октябре этого года. На конвейер заводов в США и Китае модель встанет в начале 2023 года, сообщает портал Motor.ru.

Первый кроссовер Polestar, как и будущий Volvo Embla, будет построен на платформе SPA2. Архитектура изначально «заточена» под электрические силовые установки и автоматизированные системы управления, поэтому базовым оснащением всех моделей на этой «тележке» станет лидар Luminar и централизованная вычислительная платформа. Вместе они обеспечат работку трассового автопилота.

Пока заявлена одна версия – с двухмоторной установкой, тяговой батарей большой емкости и дальностью хода без подзарядки больше 600 км. Кроссовер выполнен по мотивам концепта Precept, от которого ему досталась секция SmartZone с датчиками и камерой, прорезь на передке для снижения сопротивления воздуху, а также золотистый декор, который, по всей видимости, станет частью спортивного пакета Performance. Помимо ремней безопасности и тормозных суппортов в цвете Swedish gold, он включает амортизаторы Öhlins, тормоза Brembo, особые 20-дюймовые колеса и прошивку, увеличивающую отдачу силовой установки.

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Фото: Polestar