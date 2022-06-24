Tesla назвала новый срок старта продаж электропикапа Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck, который на рынке ждут уже почти три года, доберется до конвейера в середине 2023-го. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск, отметив, что дизайн серийной версии Cybertruck, который и стал одной из главных причин проволочек, наконец утвержден и больше не будет корректироваться. Это дает надежду на то, что новая дата выпуска станет окончательной, пишет портал Motor.ru.

Он признал, что компания слишком увлеклась внесением изменений во внешность Cybertruck, которая не раз исправлялась с момента дебюта прототипа в 2019 году. Напомним, самый первый прототип Tesla Cybertruck неоднозначно был встречен публикой и прессой. В частности, пикап подвергли критике за чрезмерную «примитивность» дизайна. В связи с этим Илон Маск пообещал слегка изменить внешность электромобиля перед запуском в серию, но не пересматривать его радикально.

Среди других причин задержки – общие для всех крупных производителей проблемы с наличием микроэлектроники и различные сложности с логистикой. Выпускать электропикап будут на недавно открывшемся заводе Gigafactory Texas, который сейчас выпускает «крошечное» количество автомобилей и на пару с европейской «Гигафабрикой» приносит Tesla миллиардные убытки.

На открытии техасского завода Tesla презентовала доработанную версию Cybertruck с угловатыми боковыми зеркалами вместо камер, стеклоочистителем, а также измененной оптикой и иными колесными дисками. Насколько будет похожа на последний прототип серийная версия с утвержденным дизайном, пока неясно.