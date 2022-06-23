Mercedes-Benz показал самую внедорожную версию G-Class

Компания Mercedes-Benz частично рассекретила новый Mercedes-AMG G 63 4x4², который позиционируется как «самая внедорожная» модификация модели из семейства G-Class. Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно. Не исключено, что автомобиль будет выпущен ограниченной серией. По неофициальным данным, цены на Mercedes-AMG G 63 4x4² будут начинаться примерно от 250 тыс. евро.

Как пишет портал Autonews.ru, внедорожник получил дополнительную светодиодную оптику на крыше, 22-дюймовые колесные диски, расширители колесных арок и особый кожух для «запаски». Дорожный просвет новинки составляет внушительные 261 мм. При этом глубина преодолеваемого брода выросла до 910 мм, а угол въезда равен 45 градусам.

Салон автомобиля отделан кожей Nappa и микроволокном Dinamica. Внедорожник оборудовали большим экраном, который объединяет цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы.