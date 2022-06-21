Bentley Continental GT получил спортивную S-версию

Компания Bentley представила S-версию Continental GT – спортивное исполнение, доступное как для купе, так и для кабриолета Continental GTC.

Как пишет газета «Коммерсант», визуально Continental GT S и Continental GTC S отличаются от других модификаций затемненной оптикой, черным декором кузова и шильдиками с обозначением спецверсии. Автомобили также отличают черные 22-дюймовые колеса особого дизайна, которые сочетаются с красными тормозными суппортами. Салон отделан сочетанием кожи и искусственной замши.