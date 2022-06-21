Bentley Continental GT получил спортивную S-версию | АВТОСТАТ

Bentley Continental GT получил спортивную S-версию

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Компания Bentley представила S-версию Continental GT – спортивное исполнение, доступное как для купе, так и для кабриолета Continental GTC.

Как пишет газета «Коммерсант», визуально Continental GT S и Continental GTC S отличаются от других модификаций затемненной оптикой, черным декором кузова и шильдиками с обозначением спецверсии. Автомобили также отличают черные 22-дюймовые колеса особого дизайна, которые сочетаются с красными тормозными суппортами. Салон отделан сочетанием кожи и искусственной замши.

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Continental GT S и Continental GTC S с 550-сильным 4-литровым V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом получили спортивную выхлопную систему и комплекс активных стабилизаторов поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride, которые работают от 48-вольтовой электросистемы и снижают крены в поворотах.

Фото: Bentley

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкипремиум-маркиспецверсииbentleybentley continental

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