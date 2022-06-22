SsangYong представил новый кроссовер Torres

Пока SsangYong Torres предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 170 л.с., который работает совместно с стартер-генератором. Коробка передач – 6-ступенчатый «автомат» Aisin. Купить новинку можно с полным или передним приводом. В будущем модель должна получить электрическую версию – ее дебют запланирован на следующий год.

Южнокорейская компания SsangYong представила новый кроссовер Torres с брутальным дизайном. Автомобиль, чья длина превышает 4,5 м построен на платформе от модели Korando. Спереди используются стойки МакФерсон, а сзади – многорычажная конструкция, пишет портал Autonews.ru .

SsangYong Torres отличает достаточно необычный, «внедорожный» дизайн. Автомобиль получил решетку радиатора с вертикальными планками в стиле Jeep, защитные пластиковые накладки на кузов, светодиодную оптику и специальный бокс на задней стойке крыши, как у Land Rover Defender. Колесные диски могут быть диаметром от 17 до 20 дюймов. Объем багажника составляет 703 л.

В салоне машины установили цифровую приборную панель, 12,3 дюймовый экран мультимедийной системы и небольшой сенсорный дисплей, который находится на месте центральной консоли (с его помощью можно управлять климат-контролем6 а также подогревом передних сидений).