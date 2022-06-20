Fiat Doblo сменил поколение и стал «клоном» Citroen Berlingo

Концерн Stellantis расширяет линейку коммерческих автомобилей: к Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo присоединился Fiat Doblo, который сменил поколение. Новинку унифицировали с Berlingo, так что теперь итальянский «каблучок» представляет собой «клона» всех перечисленных моделей, но с другой облицовкой передней части и логотипом Fiat. Бейдж-инжиниринговый Doblo выпускается в грузовой и пассажирской версиях, причем последняя теперь доступна только с электрической силовой установкой, пишет портал Motor.ru.

Новый Doblo предложен в двух вариантах длины, 4,4 или 4,75 метра, и для последней можно заказать опциональный третий ряд сидений. Салон в точности повторяет Berlingo, за исключением логотипа на руле. Набор оснащения тоже унифицирован – те же мультимедийная система, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида, а для пассажирской версии предусмотрены системы удержания в полосе движения и мониторинга усталости водителя. За доплату доступны панорамная крыша и цифровое салонное зеркало, на которое вводится изображение с задней камеры.