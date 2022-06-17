Европа откажется от продаж автомобилей с ДВС к 2035 году

Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой к 2035 году в Европе будет запрещена продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания. При этом эксплуатация подержанных машин будет разрешена, пишет портал Autonews.ru.

Решение Европарламента в данном случае носят рекомендательный характер и формально не являются обязательными. Однако подобные резолюции говорят о том, что власти многих европейских государств нацелены отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей в ближайшие 10 - 15 лет. Ведь на легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт в Европе приходится сейчас около 15% от общего объема выбросов СО2.

При этом многие крупные автопроизводители всячески поддерживают желание властей Евросоюза ускорить переход на электромобили. Так, представители Ford и Volvo уже публично поддержали это решение, а, например, в Volkswagen AG не раз заявляли о своем желании полностью прекратить выпуск автомобилей с традиционными ДВС к 2030 - 2035 годам.

Уже сейчас, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети составляют 18% новых легковых автомобилей, проданных в ЕС в прошлом году.

Стоит также отметить, что в настоящий момент среднестатистический электромобиль может проехать без подзарядки 257 миль (413 км). При этом еще в 2011 году речь шла лишь о 74 милях (119 км).

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно рассчитать при помощи специального Калькулятора.

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