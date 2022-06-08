В мае на заводах ЕАЭС собрано автомобильной техники для рынка РФ на 31% меньше, чем в апреле

По итогам мая 2022 года на автомобильных предприятиях, расположенных в странах ЕАЭС, было произведено в общей сложности 22 630 единиц автомобильной техники, предназначенной для реализации в России. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Как отмечают эксперты агентства, майский объем производства оказался на 31% ниже апрельского и на 82% хуже результата мая 2021 года.

Так, в последний весенний месяц автозаводы стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) выпустили 10 881 легковой автомобиль – на 45% меньше, чем в апреле. Еще 5 878 экземпляров составило производство грузовиков, которое тоже сократилось (-16%). А вот сборка LCV, наоборот, выросла (+8% до 5 226 шт.). Оставшиеся 645 единиц – это автобусы, выпуск которых снизился на 31%.