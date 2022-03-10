Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ в 2021 году | Ежемесячные обзоры | АВТОСТАТ
Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ в 2021 году

Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ в 2021 году

Дата выхода: 10.03.22
Формат: MS Excel (xlsx)
от 20 000 руб.
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Статистика содержит данные по производству автомобилей в странах Европейского экономического союза для внутреннего рынка РФ*.

Типы ТС:

  • легковые а/м
  • легкие коммерческие а/м
  • грузовые а/м
  • прицепы
  • автобусы
  • мото

Стандартная структура данных:

  • месяц
  • год
  • тип ТС
  • марка
  • модель
  • изготовитель
  • ИНН изготовителя
  • количество

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Обновление - ежемесячно.

Возможно включение в отчет дополнительных параметров:

объем и мощность двигателя, марка двигателя, тип топлива, экологический класс, снаряженная и максимальная масса, тип трансмиссии, тип привода, колесная формула, тип и вид кузова.

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

Стоимость 20 000 руб./1 месяц указана при условии оформления годовой подписки на 2022 год.

Стоимость подписки, руб.

период2021  2022
1 месяц-40 000
12 месяцев120 000240 000

При заказе данных по одной или нескольким категориям ТС предусмотрены скидки. 

«*» - на основе выдачи электронного ПТС (производство на предприятиях РФ, РБ, РК)

 

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