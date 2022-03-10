Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ в 2021 году

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Статистика содержит данные по производству автомобилей в странах Европейского экономического союза для внутреннего рынка РФ*.
Типы ТС:
Стандартная структура данных:
Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.
Обновление - ежемесячно.
Возможно включение в отчет дополнительных параметров:
объем и мощность двигателя, марка двигателя, тип топлива, экологический класс, снаряженная и максимальная масса, тип трансмиссии, тип привода, колесная формула, тип и вид кузова.
Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.
Стоимость 20 000 руб./1 месяц указана при условии оформления годовой подписки на 2022 год.
Стоимость подписки, руб.:
|период
|2021
|2022
|1 месяц
|-
|40 000
|12 месяцев
|120 000
|240 000
При заказе данных по одной или нескольким категориям ТС предусмотрены скидки.
«*» - на основе выдачи электронного ПТС (производство на предприятиях РФ, РБ, РК)
У Вас остались вопросы, хотите получить шаблон или заказать расчет? Будем рады ответить по телефонам: (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53.