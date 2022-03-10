Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ в 2021 году

Статистика содержит данные по производству автомобилей в странах Европейского экономического союза для внутреннего рынка РФ*.

Типы ТС:

легковые а/м

легкие коммерческие а/м

грузовые а/м

прицепы

автобусы

мото

Стандартная структура данных:

месяц

год

тип ТС

марка

модель

изготовитель

ИНН изготовителя

количество

Данные представлены в формате MS Excel, что позволяет самостоятельно проводить сравнительный анализ отдельных сегментов.

Обновление - ежемесячно.

Возможно включение в отчет дополнительных параметров:

объем и мощность двигателя, марка двигателя, тип топлива, экологический класс, снаряженная и максимальная масса, тип трансмиссии, тип привода, колесная формула, тип и вид кузова.

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

Стоимость 20 000 руб./1 месяц указана при условии оформления годовой подписки на 2022 год.

Стоимость подписки, руб.:

период 2021 2022 1 месяц - 40 000 12 месяцев 120 000 240 000

При заказе данных по одной или нескольким категориям ТС предусмотрены скидки.

«*» - на основе выдачи электронного ПТС (производство на предприятиях РФ, РБ, РК)

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