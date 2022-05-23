Компания Renault представила концепт-кар Scenic Vision, который стал предвестником грядущего серийного электромобиля. Новинка выйдет на рынок в 2024 году, пишет газета «Коммерсант».

Дизайн Scenic Vision выполнен в концепции Nouvelle Vague – фирменном стиле для будущих электромобилей Renault. Вместе с художниками над концепт-каром работал композитор Жан-Мишель Жарр – пионер электронной музыки создал звуки для электромобиля и разработал акустическую систему, включающую себя встроенные в двери и подголовники кресел динамики.

Новинка получила силовую установку H2-Tech, в которой использованы 218-сильный электромотор, 22-сильный водородный топливный элемент и аккумулятор 40 кВт-ч. По данным автопроизводителя, без дозаправки электромобиль сможет проезжать до 800 км, а пополнение запаса водорода – 2,5 кг сжатого водорода – займет не более пяти минут.

Как отмечается, 70% использованных материалов в Scenic Vision сделаны из вторичных материалов, а 95% электромобиля, включая аккумуляторы, подлежат переработке. В конструкции использованы материалы из переработанного пластикового и бумажного мусора, отходов авиационного производства углепластика.

В отделке салона использован 100% переработанный полиэстер с низким содержанием углерода, заменивший кожу. Поступающий внутрь воздух очищается через фильтр в двери водителя. Краска для кузова сделана с использованием захваченных в атмосфере частиц грязи, которые обеспечили черный цвет концепт-кара.

Концепт-кар оснащен системой камер в передней части кузова, которые увеличивают поле зрения водителя на 24% за счет ретрансляции изображения с камер на экран на передней панели. С помощью камер и комплекса датчиков, контролирующих состояние водителя, система анализирует уровень риска аварийных ситуаций и предупреждает человека.

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Фото: Renault