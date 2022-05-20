Более 200 кроссоверов Lexus NX попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 19 мая объявила об отзыве 227 кроссоверов Lexus NX 250 и NX 350, реализованных с 16 января 2022 года по настоящее время.

Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, изготавливаются с панелями кузова, приваренными точечной сваркой в зоне опор переднего левого и правого амортизаторов. Существует вероятность того, что при точечной сварке этих панелей, некоторые точки сварки могли быть пропущены, сообщает пресс-служба Росстандарта. В такой ситуации возможно образование трещин и разрывов на других точках сварки и/или на панелях кузова в зоне опор передних амортизаторов. Длительная эксплуатация автомобиля (время и пробег) в таком состоянии может в конечном итоге привести к отделению переднего амортизатора от места крепления, что приведет к потере устойчивости движения автомобиля и увеличению риска аварии. На всех автомобилях будет выполнена проверка точечной сварки на фартуке левого и правого переднего крыла. При обнаружении отсутствующих точек сварки будет проведена работа по добавлению точек сварки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале 2022 года российские дилеры Lexus начали прием заказов на среднеразмерный кроссовер Lexus NX второго поколения, представленный в июне прошлого года. Покупателям предлагаются версии Lexus NX 250 с 2,5-литровым двигателем мощностью 199 л.с. и Lexus NX 350 с 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 279 л.с., которые оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость модели на сегодняшний день составляет от 4 млн 853 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Lexus