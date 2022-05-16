В первой половине мая цены на автомобили выросли у четырех брендов

Только четыре производителя подняли цены на свои автомобили в первой половине мая*. К такому выводу пришли эксперты портала «Цена Авто» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, представленных на российском рынке.

У двух брендов цены выросли на весь модельный ряд. Так, отечественный УАЗ повысил цены на свою продукцию на 25 – 39% (в зависимости от модели). В свою очередь, автомобили китайской марки Geely прибавили в стоимости от 42% до 55%.

Две компании ограничились повышением цен только одной модели. Кроссовер Mitsubishi Outlander, оснащенный 2-литровым двигателем (146 л.с.), вариатором и полным приводом, в версии Instyle 4WD подорожал на 1,1%. Минивэн Peugeot Expert Business Coupe, укомплектованный 2-литровым дизельным двигателем (150 л.с.), автоматической КП и передним приводом (исполнение – L3H1 3.0t), стал дороже на 28,9%.

А вот самый популярный китайский автомобиль в России – кроссовер Haval Jolion – за отчетный период, наоборот, стал дешевле. В зависимости от комплектации снижение цены на него составило 7,6 – 9,2%.

Также нельзя не отметить, что у целого ряда брендов информация о ценах на официальных сайтах либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них – Audi, Changan, Geely, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo и другие.

Самая актуальная информация о ценовых изменениях на российском рынке содержится в обзоре «Мониторинг цен на новые легковые автомобили», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* За период с 1 по 15 число.

Фото: КЛЮЧАВТО