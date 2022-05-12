«Группа ГАЗ» представила новый медицинский комплекс на базе «ГАЗели NN»

«Группа ГАЗ» совместно с ГК «Современные транспортные технологии» (генеральный дистрибьютор марки ГАЗ) в рамках открывшегося в Москве форума «Здоровье нации – основа процветания России» представила новые модели медицинских автомобилей. Новинкой, продемонстрированной на форуме, стал передвижной медицинский комплекс на базе «ГАЗель NN». Комплекс создан на основе фургона полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой. Он предназначен для проведения медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий на предприятиях или в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Большой объем кузова позволил разместить в салоне автомобиля полноценный медицинский блок, разделенный на приемное и процедурное отделения, оборудованные в соответствии со стандартами оснащения выездной бригады. Места работы медиков укомплектованы всей необходимой мебелью, мойкой и холодильником для хранения лекарств и материалов, медицинскими инструментами и приборами. Комплекс снабжен автономными системами жизнеобеспечения, системой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией, доступом к интернету. Внутренняя обшивка выполнена из композитных панелей с алюминиевым покрытием и дополнительным утеплением, которые обладают высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению, устойчивы к воздействию моюще-дезинфицирующих средств.

Еще одна представленная на форуме модель – автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) класса С с телекоммуникационным комплексом на базе «ГАЗели NN» – показывает возможности применения современных мультимедийных коммуникационных систем для эффективного оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет организовать удаленное консультирование медицинской бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций.

Как отмечает директор по продажам корпоративным клиентам ГК «Современные транспортные технологии» Максим Головнов, система телемедицины, которой оснащена представленная на форуме медицинская машина, позволяет в случае задержки доставки пациента связаться с больницей, получить рекомендации и начать оказание первой медицинской помощи пострадавшим, не теряя «золотой час», когда шансы спасти пациента в тяжелом состоянии наиболее высоки. Это эффективное решение для работы с пациентами, проживающими в селах, отдаленных от областных центров.

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Фото: «Группа ГАЗ»