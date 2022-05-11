Porsche показал самый мощный спорткар 911 с «механикой»

Компания Porsche представила эксклюзивный спорткар 911 Sport Classic, посвященный классическим моделям прошлого.

Как пишет газета «Коммерсант», купе с кузовом от версии Turbo, лишенным воздухозаборников за дверями, получило углепластиковый спойлер «утиный хвост» в стиле Porsche 911 Carrera RS 1972 года, стилизованные под классические колеса Fuchs диски с креплением центральной гайкой, а цвет кузова Sport Grey Metallic отсылает к Porsche 356.

Салон отделан коричневой кожей в сочетании с клетчатой тканью, а декоративные панели выполнены из дерева с открытыми порами. Переработана графика панели приборов, выполненная в ретро-стиле.

Новый 911 Sport Classic оснащен 550-сильным 3,7-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Дорожный просвет уменьшен на 10 мм, предусмотрены подвеска PASM с адаптивными амортизаторами и карбон-керамические тормоза.

Тираж Porsche 911 Sport Classic составит 1250 экземпляров, которые начнут поставлять клиентам с лета 2022 года. Вместе с машиной покупателям предложат хронограф Porsche Design 911 Sport Classic Chronograph.

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Фото: Porsche