Немецко-китайская компания Borgward стала банкротом

Компания Borgward Auto, большая часть которой принадлежит китайской UCAR, пройдет через процедуру банкротства и ликвидации. Соответствующее заявление уже подано в Пекинский суд, и решение будет оглашено в начале июля, пишет портал Motor.ru. Причина – в провальных показателях продаж: в 2019 году Borgward вышла на рекордные 54,5 тыс. реализованных автомобиля, однако пандемия сильно подкосила UCAR, а вместе с ним и сам автобренд: в 2020 году продажи рухнули на 84% до 8740 единиц.

По словам инсайдеров, успеха Borgward на рынке не случилось, и ни один инвестор не заинтересован во вложениях в компанию. Поэтому банкротство и последующая ликвидация представляются «наилучшим вариантом».

Напомним, Borgward была основана в Германии в 1919 году. Она начинала наравне с «немецкой тройкой», но дела не пошли в гору, и в 1961 году компания обанкротилась. Спустя почти полвека ее возродил Кристиан Боргвард, внук основателя Карла Боргварда, а в 2014-м пекинская Foton Motor Group приобрела компанию за 5 млн евро.

В 2016 году на свет появился первенец возрожденной марки – кроссовер Borgward BX7, продажи которого на пике доходили до 6 тыс. экземпляров в месяц. Однако уже в следующем году интерес покупателей стал угасать. Не показали блестящих результатов и два следующих внедорожника.

Тогда Foton начала искать покупателя для ставшего убыточным бренда. Он нашелся в 2019 году: 67% активов Borgward выкупили соотечественники из UCAR, специализирующейся на аренде автомобилей, такси и автокредитах. Под крылом UCAR Borgward выпустила последнюю модель – компакт-кросс BX3 с доступным ценником. Его даже обещали привезти в Россию, однако пандемия не только нарушила планы, но и фактически привела к концу марки с непростой судьбой.

Самая актуальная информация о продажах автомобилей из КНР в нашей стране, а также их дальнейших планах, содержится в специальной бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», подготовленной экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Borgward