Citroen отказался от производства минивэнов

Компания Citroen прощается с последним легковым минивэном Citroen Grand C4 SpaceTourer. Эта модель больше недоступна для заказа в Европе, а ее производство на заводе в Испании будет остановлено в июле, после выполнения всех уже сделанных заказов. В компании не скрывают, что минивэны проиграли рыночную борьбу кроссоверам, поэтому предпочтение отдано последним, пишет издание «Авторевю».

История однообъемников Citroen насчитывает 28 лет, за которые было выпущено почти 4,5 млн минивэнов, компактвэнов и микровэнов. Первенцем в 1994 году стал Citroen Evasion, созданный в сотрудничестве с компанией Fiat и имевший близнецов под марками Peugeot, Fiat и Lancia. За восемь лет Evasion разошелся тиражом 120 тыс. машин, а пришедший ему на смену минивэн Citroen C8 с 2002 по 2014 год нашел 150 тыс. покупателей. Прямого наследника у Citroen C8 не было.

Настоящим хитом стал компактвэн Citroen Xsara Picasso: с 1998 по 2012 год выпущено 1,76 млн автомобилей. Следующая модель Citroen C4 Picasso первого поколения (включая удлиненную версию Grand C4 Picasso) с 2006 по 2013 год нашла 891 тыс. покупателей. Как раз на 2007 год пришелся пик продаж однообъемников компании: все Picasso, вместе взятые, тогда нашли 330 тыс. покупателей!

В 2009 – 2019 годах на рынке был микровэн Citroen C3 Picasso (658 тыс. шт.), на смену которому пришел схожий по размерам паркетник C3 Aircross. А в 2013-м дебютировало семейство Citroen C4 Picasso/Grand C4 Picasso второго поколения, которое после модернизации 2018 года лишилось звучного имени: тогда машинам дали названия Citroen C4 SpaceTourer и Citroen Grand C4 SpaceTourer. Короткую пятиместную версию сняли с производства еще в 2020-м, а теперь пришел черед длинного Grand-варианта. На сегодняшний день выпущено 732 тыс. машин второго поколения, из них 352 тысячи Grand-версий. Еще в 2017 году продажи семейства Picasso в Европе упали ниже отметки 100 тыс. машин, а результат 2021 года – всего 17 тыс. автомобилей. С российского рынка семейство C4 SpaceTourer ушло еще в 2019 году.

После ухода модели Grand C4 SpaceTourer у компании Citroen в этом сегменте останутся только пассажирские версии коммерческих моделей – это «каблучки» Berlingo и микроавтобусы SpaceTourer. Завод концерна Stellantis в испанском Виго, где пока еще выпускают Grand C4 SpaceTourer, продолжит выпуск кроссоверов Peugeot 2008 и широкого семейства «каблучков» под марками Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall и Toyota.

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Фото: Citroen