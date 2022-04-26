Volvo и Land Rover Jaguar сокращают штат в российских офисах

Компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover вслед за General Motors сокращают российские офисы. Шведская марка намерена продолжить гарантийную поддержку и готова оплачивать ввезенные в обход правообладателя запчасти, по Jaguar Land Rover ясности пока нет. Официально ситуацию в компаниях пока не прокомментировали, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, оплачивать запчасти по параллельному импорту готовы и другие автоконцерны, поскольку сами они не могут их ввезти и в противном случае должны будут выкупить гарантийные автомобили.

Напомним, и Volvo Cars, и Jaguar Land Rover приостановили поставки автомобилей в Россию c 1 марта. По итогам первого квартала 2022 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 1075 автомобилей, что на 37% ниже показателя годичной давности, согласно данным АЕБ. Продажи Volvo за тот же период снизились на 16% и составили 1519 машин.

Стоит отметить, что экспорт в Россию автомобилей премиального сегмента, куда входят эти бренды, уже ограничен санкциями. Так, ЕС запретил ввоз в РФ машин дороже 50 тыс. евро, а Великобритания также заявляла о запрете поставок предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. Как отмечает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, в целом для премиальных марок «важны даже небольшие рынки».

Как говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, дефицит в ближайшее время будет усиливаться, а рекомендованные розничные цены на те авто, которые еще будут отгружаться, увеличиваться. Ожидать снижения стоимости не стоит, ведь даже если дефицит машин будет преодолеваться с помощью параллельного импорта, поставки через территорию третьих стран увеличат транспортное плечо, соответственно, и логистические расходы. А это обязательно негативно отразится на конечной цене для потребителя.

Полный список дилеров Jaguar Land Rover, Volvo и других марок по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Volvo