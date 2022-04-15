Выпуск легковых автомобилей продолжается лишь на четырех заводах в России

Подавляющее большинство российских автозаводов на сегодняшний день находится в простое. В качестве основной причины вынужденной остановки конвейеров официально называется нехватка комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

По информации агентства «АВТОСТАТ», в настоящее время производство легковых автомобилей ведется лишь на четырех предприятиях – это Ульяновский автозавод, «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор», на котором продолжается выпуск моделей Kia и Hyundai, в то время сборочный конвейер BMW приостановлен.

Между тем, УАЗ объявил корпоративный отпуск на 6 рабочих дней в первой половине мая, в результате конвейер предприятия будет остановлен на две недели с учетом государственных майских праздников. Зато с 24 апреля должен возобновить производство АВТОВАЗ, который ранее перенес двухнедельный корпоративный отпуск с лета на апрель. Правда, с 6 июня 2022 года АВТОВАЗ введет режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске сроком на 3 месяца в связи с прогнозом российского авторынка и продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов. О перспективах возобновления работы других автозаводов в России пока не сообщается.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, рынок испытывает дефицит и демонстрирует очередное падение продаж по причине решения производителей о временной приостановке поставок и локальных производств. Очевидно, что ситуация с нехваткой автомобилей только усилится и будет сохраняться даже после возобновления отгрузок. У дилеров имеется ограниченный запас автомобилей в наличии, это те модели, которыми дилеры успели наполнить склады в начале года, – по всем маркам абсолютно разная ситуация. В наибольшем дефиците автомобили верхне-ценового сегмента. Бренды, которые не объявили о своем решении о приостановке, продолжают поставки, они крайне ограничены, по ним ситуация, конечно, лучше, но не стоит забывать, что в начале 2022 года на рынок оказывал влияние дефицит комплектующих, сейчас он только усилился, производители вынуждены сокращать объемы производств или вовсе останавливать работу заводов.

«По нашим прогнозам, складских запасов хватит на период от 2 до 5 месяцев в зависимости от марки и модели. В конце февраля – начале марта покупатели проявляли ажиотажный интерес, сейчас спрос стабилизировался и находится на умеренном уровне. В ближайшие месяцы дефицит из-за остановки отгрузок будет только усиливаться, падение продаж продолжится. Все зависит от решения производителей о возобновлении отгрузок и налаживания логистических цепочек. Сроки нормализации ситуации абсолютно неясны, рынку потребуется длительное время для восстановления», – говорит эксперт.

Подробнее о санкциях и их влиянии на автомобильную отрасль России – читайте в нашем материале.

Фото: «Автотор»