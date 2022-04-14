Tata показала новый купе-кроссовер Curvv

Индийская компания Tata Motors представила концептуальный купе-кроссовер Curvv, который своими габаритами и пропорциями напоминает Renault Arkana. Серийное производство новинки наладят ближе к 2025 году, пишет портал Autonews.ru.

Внешность Tata Curvv выполнена в соответствии с фирменным дизайнерским направлением под названием Digital. Отличительной особенностью экстерьера стала тонкая светодиодная полоса по контуру заднего стекла, панорамная крыша большой площади, а также боковые видеокамеры, которые использованы вместо традиционных внешних зеркал.

В салоне Tata Curvv установлены два отдельных дисплея-планшета на передней панели, двухспициевое рулевое колесо, вращающийся селектор трансмиссии, а также сенсорная панель климат-контроля.

Что касается технической начинки, что пока лишь известно, что Tata Curvv оснащен полностью электрической силовой установкой. Блок аккумуляторов обеспечивает запас хода в 400 – 500 км. При этом у серийной модели появится модификации и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Между тем, в Tata рассчитывают, что через несколько лет ее модельная линейка будет примерно на четверть состоять из электрических машин. На сегодняшний день в модельной гамме Tata уже есть два электрокара – это седан Tigor EV и приподнятый хэтчбек Nexon EV.

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Фото: Tata