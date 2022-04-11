Более 11 тысяч внедорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe попали под отзыв в России

Компания «Джи Эм Авто» 8 апреля объявила об отзыве 11158 автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, реализованных с 2007-го по 2014 год. Причина отзыва: возможно некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира. На всех автомобилях будет произведена замена пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Cadillac реализовали 2377 автомобилей – это на 67% больше, чем годом ранее. Это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия бренда Cadillac в России с 2004 года. Как отмечается, рекордные результаты были продемонстрированы почти по всем моделям на рынке: XT5, XT6 (выросший на 106% относительно 2020 года) и, конечно, Escalade (побивший рекорды еще на стадии предзаказов и продемонстрировавший лучший результат за последние 5 лет). Напомним, флагманский внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения поступил в продажу на российском рынке в июле прошлого года.

Что касается американских моделей Chevrolet, из продажи по итогам 2021 года выросли на 87% и составили 1046 автомобилей – это второй рекорд для GM Россия с 2016 года. Напомним, в июне прошлого года на российском рынке стал доступен флагманский внедорожник Chevrolet Tahoe нового поколения, а в сентябре в продажу поступил компактный кроссовер Trailblazer нового поколения, ставший «входным билетом» в линейку премиальных SUV американской марки. Как отмечается, новые модели динамично повлияли на рост продаж: расширенный портфель позволил охватить как новые сегменты аудитории, так и обновить предложение для поклонников бренда.

Во сколько обходится содержание автомобилей Cadillac и Chevrolet, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Cadillac