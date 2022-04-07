АВТОВАЗ расширил моторную гамму LADA Largus Cross

АВТОВАЗ расширил моторную гамму универсала повышенной проходимости LADA Largus Cross до двух позиций. Теперь, помимо ранее предлагавшегося 1,6-литрового 106-сильного 16-клапанника ВАЗ-21129, для модели предлагается 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182, развивающий 90 л.с., сообщает издание «За рулем». Ранее такие двигатели были доступны только для фургонов и универсалов Largus в обычном, не кроссовом исполнении. А вот у обновленного «Кросса» с начала продаж (март 2021 года) был только «старший» мотор.

Теперь же восьмиклапанник наряду с прежним двигателем доступен для начальной комплектации LADA Largus Cross, она называется Comfort. Согласно прайс-листу на официальном сайте АВТОВАЗа, рекомендованная розничная цена «кроссового» универсала в комплектации Comfort с таким мотором составляет 1 млн 377 тыс. 900 рублей, что всего на 10 тысяч дешевле, чем точно такая же машина с 16-клапанником. В остальных комплектациях – Comfort Light, Lux Light и Lux – по-прежнему лишь один двигатель, 106-сильный.

Напомним, 8-клапанный мотор ВАЗ-11182 пришел на смену ВАЗ-11189 и эволюционировал в отношении шатунно-поршневой группы, коленвала и газораспределительного механизма. Регулировать зазоры в ГРМ обновленного мотора нужно только через 90 тыс. км пробега, из-за снижения механических потерь подросла мощность (90 л.с. вместо 87 л.с.), а 80% крутящего момента доступны уже с 1000 об/мин.

Основная особенность внедорожной версии универсала LADA Largus Cross – увеличенный на 25 мм дорожный просвет и, как следствие, улучшенная проходимость. Также автомобиль отличается дизайном, характерным для кроссоверов: высокую посадку подчеркивают защитные пластиковые накладки на переднем и заднем бамперах, арках колес и порогах, неокрашенные бамперы, черные рамки дверей, легкосплавные диски колес диаметром 16 дюймов с шинами увеличенной размерности. Что касается интерьера, в обивке сидений, на панели приборов имеются оранжевые или серые вставки. Еще один фирменный штрих обновленного универсала – надпись «Largus Cross» на облицовке порога.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2022 года АВТОВАЗ реализовал 6536 пассажирских универсалов LADA Largus (-25%).

Во сколько обходится содержание этой модели (и многих других), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ