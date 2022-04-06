Peugeot отзывает в России около 1 тысячи автомобилей

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 966 автомобилей Peugeot 408 и Peugeot Partner, реализованных с ноября 2020-го по октябрь 2021 года. Причина отзыва: гайки ступиц задних колес могут быть затянуты ненадлежащим моментом. На всех автомобилях будет выполнена замена гаек ступиц задних колес и их затяжка с надлежащим моментом, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Peugeot