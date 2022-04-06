Alfa Romeo готовит четыре новые модели

Компания Alfa Romeo рассказала о планах дальнейшего развития модельного ряда, который недавно пополнил кроссовер Tonale. Новые версии этой модели пока не планируются: даже «горячий» вариант Quadrifoglio находится на стадии обсуждения, и решение о том, появится ли такая версия в гамме, будет принято до конца этого года.

Зато подтвержден дебют еще более компактного кроссовера, который пока известен под названием Alfa Romeo Brennero. Он появится в 2024 году и станет первым электромобилем марки, хотя будет и версия с двигателем внутреннего сгорания, пишет издание «Авторевю». В основу Brennero ляжет платформа STLA Small (она же CMP), то есть это будет ближайший родственник моделей Opel Mokka и Peugeot 2008. Выпускать Brennero станут в Польше на одном конвейере с моделями Fiat 500X и Jeep Renegade (они тоже переедут на платформу STLA Small).

А вот следующая новинка, выход которой намечен на 2025 год, будет уже чисто электрической. С этого времени все новые модели Alfa Romeo станут исключительно батарейными. Никаких подробностей об этой модели пока нет: глава компании Жан-Филипп Импарато лишь намекнул, что электромобиль будет заточен под американский рынок и, возможно, окажется на стыке жанров легковушек и кроссоверов. Наконец, потом произойдет смена поколений седана Giulia и кроссовера Stelvio. Все три новые модели станут базироваться на модульной платформе STLA Large концерна Stellantis, которая предусматривает задний или полный привод. С 2027 года Alfa Romeo полностью перейдет на электромобили.

Кроме того, Жан-Филипп Импарато не оставляет идею выпустить под маркой Alfa Romeo нишевые спорткары, стилизованные под легендарные модели прошлого, вроде спайдера Duetto. Однако это станет возможно только после того, как компания поправит свое финансовое положение. Кстати, для этого уже принято принципиальное решение: по уровню цен Alfa Romeo будет ориентироваться на BMW (разумеется, речь о моделях одинаковых сегментов).

Какие модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Alfa Romeo