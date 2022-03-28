Президент РФ подписал закон об увеличении минимальной планки «налога на роскошь» до 10 млн рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 марта 2022 года подписал закон, согласно которому повышается минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь». Теперь его минимальная планка вместо прежних 3 млн рублей составляет 10 млн рублей. Данная информация была опубликована на официальном портале правовой информации РФ.

Напомним, что 22 марта Госдума приняла в окончательном чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а на следующий день, 23 марта, они были одобрены Советом Федерации. Таким образом, согласно новому закону из-под «налога на роскошь» выводятся легковые автомобили стоимостью до 10 млн рублей.

Так называемый «налог на роскошь» впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался, и на 1 марта 2022 года в нем оказалось уже 1380 моделей и модификаций. После повышения минимальной планки «налога на роскошь» для автомобилей до 10 млн рублей этот перечень сократится до 345 наименований.

Налог на роскошь представляет из себя коэффициент, на который умножается сумма обычного транспортного налога, уплачиваемого ежегодно автовладельцами. Согласно правилам, установленным в 2014 году, роскошным считается автомобиль стоимостью от 3 млн руб. В случае, если машина стоит до 5 млн руб., повышающий коэффициент составляет 1,5. Автомобиль стоимостью 5 – 10 млн рублей и возрастом до пяти лет облагается двойным налогом, ценой 10 – 15 млн и возрастом 10 – 20 лет – тройным.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в первой половине марта цены на новые автомобили еще сильнее устремились вверх, увеличившись в среднем на 20 – 30%. А за 1 миллион рублей доступны только LADA Granta и LADA Niva Legend. Резкий рост цен во многом объясняется последствиями военной спецоперации, которую Россия проводит на Украине (серьезное падение курса рубля, приостановка поставок или производства автомобилей и пр.). Поэтому в сложившихся обстоятельствах можно лишь предполагать, что цены на машины будут и дальше расти.

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Фото: Бизнес Кар