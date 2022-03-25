Volkswagen Golf в феврале 2022 года вернул лидерство в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в феврале вновь стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, он вернул себе «пальму первенства», которая месяцем ранее принадлежала Dacia Sandero.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 15041 реализованная машина (-6%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи составили 14666 автомобилей (-20%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели снизилась на 1% до 13105 единиц. Далее идет Citroen C3, на котором остановили свой выбор 12802 европейских покупателя (-15%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 2008, разошедшийся тиражом 12579 экземпляров (-26%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (11688 шт., -20%), Renault Clio (11656 шт., -24%), Fiat Panda (11647 шт., -24%), Peugeot 3008 (11395 шт., +6%) и Hyundai Tucson (11086 шт., +20%).

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Фото: Volkswagen