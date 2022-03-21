Кроссовер GAC GS5 вернется на российский рынок

Кроссовер GAC GS5 вновь станет доступен для покупки в России, правда, уже по новым ценам. По данным портала «Китайские автомобили», продажи самой доступной модели GAC могут возобновиться уже в апреле, хотя текущая ситуация с геополитикой, логистикой и экономикой к этому, очевидно, не располагает. В свою очередь, в представительстве GAC Motor отметили, что модель и не уходила с российского рынка.

Напомним, кроссовер GAC GS5 появился в нашей стране в сентябре 2020 года, а в октябре 2021-го машины у дилеров фактически закончились, при этом новых поставок с тех пор не было. В компании сосредоточились на более выгодных с финансовой точки зрения моделях – флагманском кроссовере GS8 и минивэне GN8. Любопытно, что даже без продаж в России GAC GS5 уже дважды подорожал. В октябре 2021-го официальная стоимость модели составляла от 1 млн 658 тыс. 900 рублей до 2 млн 026 тыс. 900 рублей. А теперь минимальная цена, по данным сайта «Цена Авто», стала выше прежней максимальной – от 2 млн 099 тыс. рублей до 2 млн 559 тыс. рублей.

Под капотом переднеприводного кроссовера GAC GS5 установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с туронаддувом мощностью 137 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатая автоматической коробкой передач Aisin последнего поколения с гидротрансформатором. Модель оснащена независимой подвеской типа МакФерсон спереди и независимой многорычажной подвеской сзади. Длина кузова составляет 4695 мм, колесная база – 2710 мм.

В оснащение GAC GS5 входят климат-контроль, сенсорная мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth, автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля, адаптивный круиз контроль, системы контроля слепых зон, удержания полосы и предотвращения столкновений, а также панорамная крыша. Что касается систем безопасности, кроссовер оснащен системой курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочной системой (TCS), системой распределения тормозных усилий, антиблокировочной тормозной системой (ABS), интеллектуальной системой управления дальним светом, а также системой помощи при старте движения в гору или на спуске.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: GAC