Правительство предложило автопроизводителям три сценария работы в России

Правительство предложило иностранным компаниям три сценария работы в России. Они касаются в том числе автопроизводителей, которые не объявили об уходе с российского рынка, но временно приостановили поставки автомобилей и запчастей, пишет портал Motor.ru.

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, первый вариант подразумевает продолжение работы в обычном режиме, в том числе сохранение объемов поставок комплектующих и полную загрузку предприятий. Второй вариант – продажа доли в совместных предприятиях российской стороне, причем об обязательном продолжении поставок запасных частей и комплектующих вице-премьер не упомянул. Третий сценарий с полным уходом с российского рынка, закрытием предприятия и увольнением сотрудников будет рассматриваться, как умышленное банкротство.

Компании Mitsubishi, Subaru, Hyundai, Kia, Geely, Chery и Haval уже подтвердили, что продолжат работать на российском рынке в прежнем режиме. Немецкие, британские и американские автопроизводители приостановили отгрузку машин и запасных частей в Россию до особого распоряжения.

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