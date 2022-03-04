АВТОВАЗ в феврале 2022 года сократил продажи в России на 21%

АВТОВАЗ в феврале реализовал на российском рынке 22378 автомобилей LADA – это на 21% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 40423 машины, что на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 19,6% против 23,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в феврале остается LADA Vesta, чья реализация составила 7161 автомобиль (-18%). Второй результат показала LADA Granta – 6220 проданных машин (-36%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 3854 автомобиля, что на 12% ниже показателя годичной давности. Далее идет универсал LADA Largus с показателем 2744 реализованных автомобиля (-3%). Реализация модели LADA XRAY составила 1266 штук (-38%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel в специальном черном исполнении [BLACK] и c расширенным набором опций. Стоимость новинки составляет от 1 млн 096 тыс. 900 тыс. рублей. Кроме того, на заводе «LADA Ижевск» стартовало серийное производство LADA Vesta нового поколения.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «Техно-Сервис К»